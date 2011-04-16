-TRABZONSPOR İLE TİMSAHLAR 70. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 16.04.2011 - Trabzonspor ile Bursaspor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçta ligde 70. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek 2 takım arasında yapılan 69 lig maçında, bordo-mavililerin galibiyetlerde 36-8 üstünlüğü bulunuyor. 25 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 103 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. Ligin ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmayı bordo-mavili takım 2-0 kazanmıştı. -TRABZON'DA YENİLGİSİ YOK- Trabzonspor, Bursaspor karşısında sahasında lig tarihinde hiç yenilgi görmedi. İki takım arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan 34 lig maçının 22'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlanırken, 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 59 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti ise 1988-89 sezonunda 6-0'lık sonuçla Trabzonspor elde etti.