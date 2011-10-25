-Trabzonspor ile Medical Park Antalyaspor'un 33. randevusu TRABZON (A.A) - 25.10.2011 - Trabzonspor ile Medical Park Antalyaspor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçla birlikte ligde 33'üncü kez karşı karşıya gelecekler. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 32 lig maçında Trabzonspor'un 20, Antalyaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 8 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldılar. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 58 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü. -Trabzon'daki maçlar- İki takım arasında bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda da Karadeniz ekibi rakibine bariz bir üstünlük sağladı. Bordo-mavili takım, sahasında yaptığı 16 maçın 10'unu kazanırken, 1 maç konuk ekibin üstünlüğüyle, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Medical Park Antalyaspor, Trabzon deplasmanındaki tek galibiyetini 1998-1999 sezonunda 3-2'lik sonuçla elde etmişti. Trabzonspor, sahasında 34 gol atarken, 13 gol yedi. İki takım arasında geçen sezon Trabzon ve Antalya'da yapılan karşılaşmalar golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.