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Spor

TRABZONSPOR İLE KONYASPOR 24. KEZ TRABZON (A.A)

01 Nisan 2011 13:32

-TRABZONSPOR İLE KONYASPOR 24. KEZ TRABZON (A.A) - 01.04.2011 - Trabzonspor ile Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 24. kez karşı karşıya gelecek.      Bugüne dek iki takım arasında yapılan 23 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 11-6 üstünlüğü bulunuyor. 6 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.     Trabzonspor, söz konusu maçlarda 36 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 27 gol gördü. -TRABZON'DAKİ MAÇLAR-     Trabzonspor, Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, bugüne dek sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, sahasında 21 gol atarken kalesinde 14 gol gördü. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Konya'da yapılan maç Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. -SON 4 MAÇTA 1 GALİBİYET- Trabzonspor, genel olarak Konyaspor karşısında üstün olmasına karşın sahasında son 4 sezonda 1 kez rakibini yenme başarısı gösterdi. 2005-2006 sezonunda 2-1 rakibine mağlup olan bordo-mavililer, 2006-2007 sezonunda ise 1-1 berabere kaldı. 2007-2008 sezonunda 1-0 sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, geçen sezon ise 1-0 mağlup olmuştu.

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