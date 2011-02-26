-TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 30. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 26.02.2011 - Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maç ile birlikte ligde 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek yapılan 29 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 18-5 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 6 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor 51 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 27 gol gördü. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakibine hiç mağlup olmayan bordo-mavililer, Trabzon'daki 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, evinde 33 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. -EN FARKLI GALİBİYET- İki takım arasında en farklı galibiyetleri Trabzonspor, evinde 1994-95 sezonunda 5-2'lik, 2008-2009 sezonunda da 4-1'lik sonuçlarla elde etti. En gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de Trabzonspor'un 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.