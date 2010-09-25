T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 29. RANDEVUDA TRABZON (A.A)

25 Eylül 2010 13:27

-TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 29. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 25.09.2010 - Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kadir Has Stadı'nda yapacakları maç ile birlikte ligde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek yapılan 28 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 18-5 üstünlüğü bulunuyor. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 51 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 27 gol gördü. -KAYSERİ'DE ZORLANIYOR- Trabzonspor, Kayserispor deplasmanlarında son dönemlerde başarısız sonuçlar alıyor. Bordo-mavililer, son 5 sezonda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.     Kayseri deplasmanında en son 2004-2005 sezonunda 3-0 galip gelen bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda 4-2, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 sezonlarında 1-0'lık mağlubiyetler alırken 2008-2009 sezonunda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Kayseri'de yaptığı toplam 14 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. -EN FARKLI GALİBİYET- İki takım arasında en farklı galibiyetleri ise Trabzonspor, kendi evinde 1994-95 sezonunda 5-2'lik, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.     En gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de Trabzonspor'un 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24