Trabzonspor ile Karabükspor 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor, Karabükspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Böylece bordo mavililer Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almış oldu.

Geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'a kendi sahasında 4-2 kaybeden ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Trabzonspor, yardımcı antrenör Hami Mandıralı yönetiminde çıktığı ilk maçta Karabük'te 1 puanı son dakikalarda kurtardı.

Mücadelede Trabzonspor'un golleri 10. ve 88. dakikada genç golcü Emre Güral'dan geldi. Karabükspor ise 52. dakikada Murat Akça ve 54. dakikada Enaramo kaydetti.

Kadrolar

Karabükspor: Waterman, Erdem, Yiğit, Mabiala, İshak, İlhan, Furkan, Musa, Samba Sow, Erkan, Eneramo

Trabzonspor: Onur, Bosingwa, Mustafa, Aykut, Kadir, Zokora, Olcan, Özer, Adrian, Colman, Emre