-Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarın 10'uncu randevuda -Bordo-mavililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan 9 maçta, Trabzonspor'un galibiyetlerde 6-1 üstünlüğü bulunuyor -Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazanma başarısı gösterdi TRABZON (A.A) - 06.01.2012 - Selçuk Kılıç - Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacakları maçla ligde 10'uncu kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 9 lig maçında bordo-mavili takımın galibiyetlerde 6-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar. Karadeniz ekibi, rakibi karşısındaki tek mağlubiyetini bu sezon ligin ikinci haftasında sahasında yaptığı maçta 1-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı 9 maçta, 20 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. -İstanbul'daki maçlar- Karadeniz ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda 2-1, 2008-2009'da 4-0, 2009-2010'da 6-1 ve geçen sezonda da 3-1 galip gelerek, rakibi karşısında deplasmanda hiç puan kaybetmedi. Trabzonspor bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6-1'lik sonuçla elde etti. -9 maç- Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında yapılan 9 lig maçının sonuçları şöyle: Sezon Maç Sonuç --------- ------------------------------ ------- 2007-2008 Trabzonspor- İ.B. Belediyespor 2-1 İ. B. Belediyespor-Trabzonspor 1-2 2008-2009 Trabzonspor-İ. B. Belediyespor 0-0 İ. B. Belediyespor-Trabzonspor 0-4 2009-2010 İ. B. Belediyespor-Trabzonspor 1-6 Trabzonspor-İ. B. Belediyespor 0-0 2010-2011 İ. B. Belediyespor-Trabzonspor 1-3 Trabzonspor-İ. B. Belediyespor 3-1 2011-2012 Trabzonspor-İ.B. Belediyespor 0-1 (SE-TB-ADA)