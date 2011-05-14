-TRABZONSPOR İLE İBB 8. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 14.05.2011 - Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçla ligde 8. kez karşılaşacak. Bugüne dek iki takım arasında yapılan 7 lig maçında bordo-mavililerin rakibi karşısında mağlubiyeti bulunmuyor. Karadeniz ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. -SAHASINDA TEK GALİBİYET- Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile sahasında oynadığı 3 maçın 1'ini kazandı. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maçlarda 2007-2008 sezonunda rakibini 2-1 yenen bordo-mavililer, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonunda 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Trabzonspor, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6-1'lik sonuçla elde etti.