-Trabzonspor ile Gaziantepspor, 51. randevuda TRABZON (A.A) - 28.10.2011 - Trabzonspor ile Gaziantepspor yarın Kamil Ocak Stadı'nda yapacakları maçla birlikte ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında yapılan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 88 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü. Gaziantep'te yapılan maçlarda ise Gaziantepspor, Trabzonspor karşısında üstünlük sağladı. İki takım arasındaki 25 maçta, Gaziantepspor 9 kez, Trabzonspor ise 7 kez galip geldi. 9 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Geçen sezon Trabzonspor, sahasında Gaziantepspor'u 3-0, deplasmanda ise 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Trabzonspor, Gaziantepspor karşısında 1981-82 ve 1996-97 sezonunda 5-0, 1992-93 sezonunda ise 6-2′lik farklı galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Gaziantepspor ise Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 2001-2002 sezonunda 5-2'lik sonuçla almıştı.