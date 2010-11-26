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Spor

TRABZONSPOR İLE GAZİANTEPSPOR 49. RANDEVUDA TRABZON (A.A)

26 Kasım 2010 12:37

-TRABZONSPOR İLE GAZİANTEPSPOR 49. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 26.11.2010 - Trabzonspor ile Gaziantepspor, yarın Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapacakları maç ile ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.     Bugüne dek iki takım arasında yapılan 48 maçta, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 24-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.     Trabzonspor, 82 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 46 gol gördü.         -GAZİANTEP'TE EV SAHİBİ ÜSTÜN-  Trabzonspor, genel olarak Gaziantepspor'a üstünlük sağlamasına karşın Gaziantep'te ev sahibi takımın daha fazla galibiyeti var.     Gaziantep'te yapılan 23 maçta Trabzonspor'un 6 kez üstünlüğü bulunurken 9 maçtan da Gaziantepspor galibiyetle ayrıldı. 8 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor, 26 gol atarken kalesinde 30 gol gördü.     Bordo-mavili takım, Gaziantepspor deplasmanında son 4 sezonda 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galip gelemedi. Karadeniz ekibi, 2008-2009 sezonunda 3-2, 2006-2007 sezonunda 2-1'lik sonuçlarla mağlup olurken, 2007-2008 ve geçen sezonda 1-1 beraberlik elde etti.         -FARKLI GALİBİYETLER-         Trabzonspor, Gaziantepspor karşısında 1981-82 ve 1996-97 sezonunda 5-0, 1992-93 sezonunda ise 6-2'lik farklı galibiyetlerle sahadan ayrıldı.    Gaziantepspor ise en farklı galibiyetini 2001-2002 sezonunda 5-2'lik skorla elde etmişti.

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