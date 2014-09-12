Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Passolig krizi

Hafta sonu oynanancak Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi protokol tribünü krizi çıktı. Trabzonsporlu yöneticiler, Fenerbahçeli yöneticilerin Passolig kartı almazsa stada alınmayacaklarını açıklarken, Fenerbahçeli yöneticiler ise Passolig kartının değil, e-biletin zorunluluk olduğunu söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ise konunun kendilerinin yetkisi dışında kaldığını belirtti.

Trabzon cephesi: Fenerbahçe yöneticileri Passolig kartı almazlarsa pazar akşamki maçta stada giremeyecek. Konunun bizimle ilgisi yok. Kartsız girmeye kalkarlarsa gözlemci rapor tutar.

Fenerbahçe cephesi: Bu bir dayatmadır. Passolig değil, e-bilet zorunluluğu var. Yöneticilerimiz Trabzon’da dışarıda bırakılamaz. Türkiye Futbol Federasoynu bunun gereğini yapmalıdır.

TFF cephesi: Stadyumlarda protokol tribünleri il spor müdürlüklerine bağlıdır. Bizim tasarrufumuzda değildir. 13 Fenerbahçe yöneticisi başvurdu, TFF logolu Passolig kartları hazırlandı.

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, 3 Temmuz sürecinden beri ilişkileri gergin olan Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında şimdi de ‘Passolig krizi’ yaşanıyor.

Trabzonspor yönetimi, sarı lacivertli yöneticilerin pazar akşamı Avni Aker’de oynanacak maça girebilmeleri için Passolig kartına sahip olmaları gerektiğini aksi halde stada giremeyeceklerini bildirdi. Trabzon emniyet yetkilileri de Fenerbahçeli yöneticilerin stada kartsız girmeleri halinde maçın gözlemcilerinin bununla ilgili rapor tutacağını dile getirdiler.

‘Konunun bizimle ilgisi yok’

Zorlu maç için Trabzon Valiliği’nde önceki gün yapılan il spor güvenliği toplantısında, kartı olmayan Fenerbahçeli yöneticilerin durumu masaya yatırıldı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Sadıklar, “Fenerbahçe’den talep geldi. Ama biz Passolig konusunda yasalar çerçevesinde hareket ediyoruz. Passolig kartı olmayanlar kurallar gereği içeri alınmıyorlar. Fenerbahçe cephesinden maçı izlemek isteyen yönetici veya benzeri kişilerin Passolig kartları olması gerekiyor. Konunun bizimle bir ilgisi yok. Yarın veya başka bir gün ‘Trabzonspor Fenerbahçeli yöneticileri içeri almıyor’ gibi bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz” dedi.

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe yönetimi ise Trabzonspor cephesinden gelen bu uyarıya tepkili. Konuya ilişkin görüştüğümüz yönetim kurulu üyeleri, pazar akşamı oynanacak zorlu müsabakada Passolig almazlarsa yöneticilerinin Hüseyin Avni Aker’e alınmama kararının bir dayatma olduğunu belirtti. Herkesin Passolig alma mecburiyeti olmadığını kaydeden yöneticiler, şunları dile getirdi:

“Passolig değil, e-bilet uygulaması var. Passolig zorunluluğu mu var? Yöneticilerimiz Trabzon’da dışarıda bırakılamaz. TFF gerekeni yapmalıdır” dedi.

Bir tek Fenerbahçe sisteme geçmedi

PTT 1. Lig ve Süper Lig’den 35 kulüp, e-bilet sistemine geçip Passolig firmasına uygulama hakkını vermişti. Fenerbahçe ise henüz e-bilet sistemine geçiş yapmış değil.

Sarı lacivertli kulüp, Karabükspor ile evinde oynadığı sezonun ilk maçında e-bilet sistemini uygulamayınca stada ‘usulsüz seyirci’ almaktan ötürü toplam 100 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kanuna göre Fenerbahçe, e-bilet sistemini uygulamadığı her maçta para cezası alacak.

Federasyon cephesi

TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı, protokolden TFF’nin değil il spor müdürlüklerinin sorumlu olduğunu belirterek, “F.Bahçe’den başvuru olursa gerekeni yaparız” dedi. Bu çerçevede Fenerbahçe yöneticilerinin TFF logolu kartlardan almak için gerekli bilgilerini federasyona gönderdiği öğrenildi. 15 kişilik kontenjan için 13 yöneticinin tüm bilgileri TFF’ye ulaştı ve bunlar kartlarını bugün alacaklar. Yurtdışında olan 2 yönetici de bilgilerini gönderir göndermez Passolig kartını alacak. Kanuni olarak protokolde e-bilet zorunlu değil. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talebiyle SGM, tüm statların protokolünde e-bilete geçti. Dolayısıyla Fenerbahçeliler her deplasmanda karta ihtiyaç duyacak.