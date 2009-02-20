Trabzonspor ile Denizlispor 36. kez

Trabzonspor ile Denizlispor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçta ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.





Bugüne dek iki takım arasında yapılan 35 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 54 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.



TRABZON'UN EVİNDE YENİLGİSİ YOK



Trabzonspor, Denizlispor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı 17 maçın 14'ünde sahadan galibiyetle, 3 kez de beraberlikle ayrıldı.



Rakibine sahasında hiç yenilmeyen Karadeniz ekibi, 32 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.



SON 6 SEZONLUK ÜSTÜNLÜK



Trabzonspor, sahasında 6 sezondur rakibine boyun eğmiyor.



En son 2001-2002 sezonunda Denizlispor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, daha sonra 6 sezon sahadan hep 3 puan ile ayrılan taraf oldu.



Bordo-mavili ekip, son 6 sezonda Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakibinden gol dahi yemedi.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmayı başarmıştı.

