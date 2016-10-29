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Spor

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 33. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor sahasında Çaykur Rize'ye sadece 1 kez kaybetti

29 Ekim 2016 18:09

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak maçla ligde 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 32 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-5 üstünlüğü bulunuyor, 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 64 gole, Çaykur Rizespor 23 golle karşılık verdi.

 

Trabzonspor, sahasında yalnızca 1 kez kaybetti

 

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 16 maçın sadece birini kaybetti.

Evinde bir maçta da sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek, rakibine büyük üstünlük sağladı.

Rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 4 karşılaşmayı da kazandı. Trabzonspor, sahasında 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, geçen sezon sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti.

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