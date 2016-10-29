Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 33. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak maçla ligde 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 32 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-5 üstünlüğü bulunuyor, 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 64 gole, Çaykur Rizespor 23 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, sahasında yalnızca 1 kez kaybetti

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 16 maçın sadece birini kaybetti.

Evinde bir maçta da sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek, rakibine büyük üstünlük sağladı.

Rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 4 karşılaşmayı da kazandı. Trabzonspor, sahasında 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, geçen sezon sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti.