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Spor

TRABZONSPOR İLE BURSASPOR 69. RANDEVUDA TRABZON (A.A)

12 Kasım 2010 11:46

-TRABZONSPOR İLE BURSASPOR 69. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 12.11.2010 - Trabzonspor ile Bursaspor, yarın Bursa Atatürk Stadı'nda yapacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.      Bugüne kadar 2 takım arasında yapılan 68 lig maçında, bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-8 üstünlüğü bulunuyor. 25 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.   Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 101 gol atarken kalesinde 46 gol gördü.   Bursa'da yapılan maçlarda Trabzonspor 13 galibiyet elde ederken, Bursaspor ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı.      Trabzonspor, 42 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 33 gole engel olmadı. Trabzonspor, Bursa deplasmanlarından 4 sezondur galibiyetle ayrılma başarısı gösteremiyor.

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