-TRABZONSPOR İLE BURSASPOR 69. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 12.11.2010 - Trabzonspor ile Bursaspor, yarın Bursa Atatürk Stadı'nda yapacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 2 takım arasında yapılan 68 lig maçında, bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-8 üstünlüğü bulunuyor. 25 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 101 gol atarken kalesinde 46 gol gördü. Bursa'da yapılan maçlarda Trabzonspor 13 galibiyet elde ederken, Bursaspor ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, 42 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 33 gole engel olmadı. Trabzonspor, Bursa deplasmanlarından 4 sezondur galibiyetle ayrılma başarısı gösteremiyor.