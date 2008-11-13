Trabzonspor ile başlıyor

Turkcell Süper Lig'in 11. haftası bu akşam oynanacak olan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçıyla start alırken, iki takım arasında bugüne dek oynanan 48 karşılaşmada Bordo-mavililerin 27-9 üstünlüğü bulunuyor.



Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan ve kupaya erken veda eden Trabzonspor'da gözler lige çevrildi.



Ligde 23 puanla liderliğini sürdüren Bordo-mavililer, bugün deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İki takım bu maçla 49. kez karşı karşıya gelirken, geride kalan geride kalan maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü göze çarpıyor.



Ligde 1983-84 sezonunda Ankara oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşma ile başlayan rekabette şimdiye kadar oynanan 48 maçta Bordo-mavili takım 27, Gençlerbirliği ise 9 galibiyet elde edebildi. Taraflar 12 maçta birbirlerine üstünlük kuramazken, Trabzonspor 94, Gençlerbirliği ise 45 gol kaydetti.



Her iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer 1989-90 sezonunda Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-1 ve 1993-94 sezonunda da 6-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında en gollü karşılaşma ise Trabzon'da oynanan ve Gençlerbirliği'nin 5-4 kazandığı karşılaşma oldu. 2007-2008 sezonunda iki takım arasında oynanan maçlarda ise Gençlerbirliği Ankara'da 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.