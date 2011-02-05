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Spor

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 32. RANDEVUDA  TRABZON (A.A)

05 Şubat 2011 12:17

-TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 32. RANDEVUDA  TRABZON (A.A) - 05.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak maçta Trabzonspor ile Medical Park Antalyaspor 32. kez karşı karşıya gelecek.      Bugüne dek Trabzonspor ile Medical Park Antalyaspor arasında oynanan 31 lig maçında Trabzonspor'un 20, Antalyaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 7 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.  Trabzonspor, söz konusu 31 maçta rakibine 58 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.      -TRABZON'DAKİ MAÇLAR- Her iki takım arasında bugüne dek Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor, rakibi karşısında bariz bir üstünlük sağladı. Bordo-mavili takım, sahasında yaptığı 15 maçın 10'unu kazanırken 1 maç konuk ekibin üstünlüğüyle, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.  Trabzonspor sahasında 34 gol atarken kalesinde 13 gol yedi. Karadeniz ekibi, sahasında son 6 sezonda ise 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Trabzonspor, 2000-2001 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.

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