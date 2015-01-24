Trabzonspor ikinci yarıya iyi başladı: 3-1

Kadrosunu Erkan Zengin, Uğur Demirok ve Hakan Arıkan ile güçlendiren Trabzonspor, ikinci yarıya 3-1'lik Medicana Sivasspor galibiyetiyle başladı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Cardozo (2) ve Mehmet Ekici kaydederken Sivasspor tek sayısı ise Mehdi Taouil'den geldi. 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Trabzonspor puanını 26'ya çıkarırken Medicana Sivasspor ise 14 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medicana Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, sakat ya da cezalı olan ve milli takım kamplarında bulunan oyuncularından yoksun bir kadroyla karşılaşmaya çıktı.



Bordo-mavili takımda, milli takım kamplarında bulunan Yatabare, Medjani, Constant, cezalı Mustafa Akbaş, sakatlıkları olan Belkalem, Waris, Onur Recep Kıvrak, Deniz Yılmaz ve Uğur Demirok'un yanı sıra Fatih Öztürk, Serdar Gürler ile Soner Aydoğdu kadroda yer almadı.

Mücadeleye seyircisinin de desteğiyle hızlı başlayan Trabzonspor, ilk dakikadalardan itibaren Sivasspor kalesinde etkili olmaya başladı. Üst üste pozisyonlar bulan bordo-mavililer, golü de Oscar Cardozo ile buldu.

Trabzonspor'un kullandığı kornerde bir anda ceza alanı içinde karambol yaşandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Mehdi Taouil elle dokununca Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışı için topun başına geçen Cardozo şık bi vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kalesinde golü gördükten sonra toparlanarak oyunda dengeyi kuran Sergen Yalçın yönetimindeki Sivasspor ilerleyen dakikalarda beraberlik için yüklenmeye başladı. Zaman zaman çok net pozisyonlar bulan Sivasspor aradığı gole 45. dakika kavuşabildi.

Trabzonspor'da Bosingwa ceza alanından topla çıkmak isterken yay üzerinde topu rakibine kaptırdı. Sivasspor bu top kaybını çok iyi değerlendirdi ve Batuhan'ın ara pasıyla Taouil ceza alanına girdi. Taouil de ceza alanı sol çaprazında aldığı bu pası gole çevirmekte zorlanmadı: 1-1

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 65. dakikasında Erkan Zengin'i oyuna alarak ciddi bşir hamle yapan Ersun Yanal. Yeni transferinin asistiyle golü de buldu.

Gelişen Trabzonspor atağında Erkan Zengin sol kanattan ceza alanı arka direğine doğru ortaladı. Mehmet Ekici boş pozisyonda net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-1

İkinci yarı daha diri bir görüntü çizen Trabzonspor varken Sivasspor ise ayağa paslarda başarılı olurken hücum bölgesinde istediklerini saha bir türlü yansıtamadı.

Trabzonspor diri görüntüsünü golle süslemeye devam etti. Bordo-mavililerde ikinci kez sahneye çıkan Cardozo skoru 3-1' yaptı.

Erkan Zengin orta alanda aldığı topu müthiş bir ara pasıyla Cardozo'nun önüne bıraktı. Paraguaylı bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve skoru 3-1 yaptı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrılarak ikinci devreye 3 puanla başladı.

TRABZONSPOR: 3 - MEDICANA SIVASSPOR: 1



Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Trabzonspor: Hakan Arıkan, Salih Dursun, Bosingwa, Aykut Demir, Musa Nizam (Dk. 64 Erkan Zengin), Fatih Atik (Dk. 87 Mertcan), Mehmet Ekici, Özer Hurmacı (Dk. 90+2 Ferhat Yazgan), Yusuf Erdoğan, Sefa Yılmaz, Cardozo



Medicana Sivasspor: Korcan Çelikay, Cicinho, Da Costa, Ümit Kurt, Ziya Erdal, Kadir Bekmezci, Adem Koçak, Chahechouhe, Burhan Eşer (Dk. 77 Eneramo), Taouil (Dk. 66 İbrahim Akın), Batuhan Karadeniz (Dk. 89 Musa Sinan Yılmazer)



Goller: Dk. 20 (penaltıdan) ve 84 Cardozo, Dk. 64 Mehmet Ekici (Trabzonspor) Dk. 45 Taouil (Medicana Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sefa Yılmaz, Dk. 26 Yusuf Erdoğan, Dk. 80 Salih Dursun (Trabzonspor) Dk. 75 Ziya Erdal (Medicana Sivasspor)