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Spor

Trabzonspor ikinci yarı açılıyor

Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 gibi farklı skorla yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da moraller yerine gelirken, Ersun Yanal'ı

04 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 gibi farklı skorla yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da moraller yerine gelirken, Ersun Yanal'ın takımı ikinci yarıda gol atmayı daha çok seviyor.

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle lige başlayan Trabzonspor, 9. hafta itibari ile liderlik koltuğuna otururken, ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü. Bordo-mavili takımın ligin başında beri oynadığı maçlara bakıldığında en çok golü karşılaşmaların ikinci yarılarında attığı görülüyor. Karedeniz temsilcisi, rakip kalelere gönderdiği 16 golün 5'ni ilk yarıda atarken, 11 golü ise ikinci yarılarda attı. Bordo-mavili takım, yediği 9 golün 5'ini ilk yarı, 4'ünü ise ikinci yarıda yedi.

Trabzonspor'un en çok golü 76-90 dakikalar arasında attığı görülüyor. Bordo-mavili takım, söz konusu dakikalarda 6 gol kaydetti. En çok golü ise 16-30 dakikalar arasında yiyen Trabzonspor söz konusu dakikalarda 4 gol kalesinde gördü.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un 9. hafta sonu itibariyle attığı gol dakikaları ise şöyle,

"1-15: Yok,

16-30: 1 gol
31-45: 4 gol
46-60: 4 gol
61-75: 1 gol
76-90: 6 gol

Yediği gol dakikaları:

1-15: Yok
16-30: 4 gol
31-45:1 gol
46-60: 2 gol
61-75: 1 gol
76-90: 1 gol"

BORDO-MAVİLİ TAKIMDA 7 FUTBOLCU GOLE İMZA ATTI

Trabzonspor, 9. hafta itibari ile 7 futbolcusunun ayağından gol buldu. Gökhan Ünal 5 gol, Selçuk İnan 3 gol, Umut Bulut, Yattara ve Isaac 2 gol, Tayfun ve Colman 1'er gol takımları adına rakip kalelere gönderdiler.

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