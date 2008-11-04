Trabzonspor ikinci yarı açılıyor



Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 gibi farklı skorla yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da moraller yerine gelirken, Ersun Yanal'ın takımı ikinci yarıda gol atmayı daha çok seviyor.



Bu sezon yaptığı flaş transferlerle lige başlayan Trabzonspor, 9. hafta itibari ile liderlik koltuğuna otururken, ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü. Bordo-mavili takımın ligin başında beri oynadığı maçlara bakıldığında en çok golü karşılaşmaların ikinci yarılarında attığı görülüyor. Karedeniz temsilcisi, rakip kalelere gönderdiği 16 golün 5'ni ilk yarıda atarken, 11 golü ise ikinci yarılarda attı. Bordo-mavili takım, yediği 9 golün 5'ini ilk yarı, 4'ünü ise ikinci yarıda yedi.



Trabzonspor'un en çok golü 76-90 dakikalar arasında attığı görülüyor. Bordo-mavili takım, söz konusu dakikalarda 6 gol kaydetti. En çok golü ise 16-30 dakikalar arasında yiyen Trabzonspor söz konusu dakikalarda 4 gol kalesinde gördü.



Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un 9. hafta sonu itibariyle attığı gol dakikaları ise şöyle,



"1-15: Yok,



16-30: 1 gol

31-45: 4 gol

46-60: 4 gol

61-75: 1 gol

76-90: 6 gol



Yediği gol dakikaları:



1-15: Yok

16-30: 4 gol

31-45:1 gol

46-60: 2 gol

61-75: 1 gol

76-90: 1 gol"



BORDO-MAVİLİ TAKIMDA 7 FUTBOLCU GOLE İMZA ATTI



Trabzonspor, 9. hafta itibari ile 7 futbolcusunun ayağından gol buldu. Gökhan Ünal 5 gol, Selçuk İnan 3 gol, Umut Bulut, Yattara ve Isaac 2 gol, Tayfun ve Colman 1'er gol takımları adına rakip kalelere gönderdiler.