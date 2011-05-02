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Spor

TRABZONSPOR İDDİASINI SÜRDÜRDÜ TRABZON (A.A)

02 Mayıs 2011 01:00

-TRABZONSPOR İDDİASINI SÜRDÜRDÜ TRABZON (A.A) - 01.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, şampiyonluktaki iddiasını sürdürdü. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda güçlü rakibini rahat bir şekilde mağlup eden bordo-mavililer, puanını 73'e çıkartarak, haftayı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek 3 puanla kapatan rakibi Fenerbahçe'nin hemen ardında averajla ikinci sırada tamamladı. -BURAK, NİANG'I GEÇTİ- Karşılaşmada 2 gol atan Burak Yılmaz, ligde gol sayısını 17'ye çıkardı.  Burak, 15 golü bulunan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Niang'ı geride bırakarak Alex'in ardından gol krallığında ikinci sıraya yerleşti. -PAWEL GOLLE TANIŞTI- Trabzonspor'a devre arasında Polonya'nın Wisla Krakow takımından transfer edilen Pawel Brozek, ligdeki ilk golünü attı. Bu sezon Kasımpaşa maçının ardından ikinci kez ilk 11'de forma şansı bulan Polonyalı oyuncu, 36. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek bordo-mavili forma altında golle tanışmış oldu. -İKİNCİ YARIDAKİ İLK PENALTI- Gaziantepspor karşısında ilk golünü penaltıdan atan Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki ilk penaltısını kazandı. Ligin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda yapılan maçta en son penaltı kazanan bordo-mavili takım, ligde 14 hafta aradan sonra penaltıdan gol atmış oldu. -13 HAFTA SONRA EN FARKLI GALİBİYET- Trabzonspor, ligde 13 haftalık aradan sonra en farklı galibiyetini elde etti.  En son ligin ilk yarısının son haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup eden ve ikinci yarıdaki galibiyetlerini tek farklı sonuçlarla elde eden bordo-mavililer, uzun zaman sonra rahat bir galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı. -MAÇTAN SONRA KOLBASTI- Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti bordo-mavili taraftarlarla birlikte kutladı. Saha ortasında toplanan oyuncular, kolbastı oynayarak kutlama yaptı.

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