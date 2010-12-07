-TRABZONSPOR HOLLANDA'YA SIKINTILI GİTTİ TRABZON (A.A) - 12.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Isparta Davraz'da gerçekleştiren Trabzonspor, yurt dışı kampını yapacağı Hollanda'ya sıkıntılı gitti. Kolombiyalı oyuncu Teofilo Gutierrez ve Faty Papy, vize işlemlerinde çıkan problem nedeniyle Hollanda'ya götürülemedi. Trabzon'dan kafile ile birlikte uçakla İstanbul'a gelen Teofilo, vize problemi giderilemeyince İstanbul'da kaldı. Isparta Davraz kampı kadrosunda yer almayan, ancak yurt dışı kampına götürülmesi düşünülen Faty Papy de kafilede yer almadı. Yetkililer, geçen sezon Hollanda'nın Maastricht takımında oynayan ve pasaportunda Belçika'ya giriş yasağı bulunan Burundili oyuncunun izinsiz olarak bu ülkeye girmesinin tespit edilmesinden dolayı yeni vize alınmasında sıkıntı yaşandığını kaydettiler. Faty Papy'nin bu davranışının Trabzonspor'da vizesi olmayan diğer yabancı oyuncu Teofilo'yu da etkilediğini kaydeden yetkililer, bu konunun yasal prosedürler çerçevesinde birkaç gün içinde halledilmeye çalışılacağını belirtti. -18 GÜNLÜK ÇALIŞMA- Bordo-mavililer, 6 hazırlık karşılaşması oynayacağı Hollanda kampında, 18 günlük bir çalışma gerçekleştirdikten sonra Trabzon'a dönecek. Karadeniz ekibi, hazırlıklarını Hollanda'nın Almanya sınırında Limburg Bölgesi Venlo Kenti'nin Tegelen Kasabası'nda gerçekleştirecek. -KAMP KADROSU- Trabzonspor Hollanda kampına 24 kişilik oyuncu kadrosuyla gidiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Isparta Davraz kampından farklı olarak, sadece kaleci Yakup Bugün'ü Hollanda'ya götürmedi. Teofilo ve Faty Papy'in katılımıyla kadro 26 kişi olacak. -ALİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI- Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, yurt içi kamp çalışmalarını Isparta Davraz'da gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Şimdi Hollanda kampına başlayacağız. İyi bir kamp dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz. Isparta kampından farklı olarak hazırlık maçları yaparak sezona hazırlanma fırsatı bulacağız'' dedi.