-TRABZONSPOR HOLLANDA KAMPINA GİTTİ TRABZON (A.A) - 29.06.2011 - Yeni sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını 1 haftalık çalışmayla Trabzon'da tamamlayan Trabzonspor, yurt dışı kampı için bu sabah Hollanda'ya gitti. Hollanda'da iki aşamalı bir kamp gerçekleştirecek olan bordo-mavililer, ilk olarak 11 Temmuz'a kadar Arnheim kentine bağlı Hoendorloo kasabasında daha çok fizik-kondisyona yönelik çalışmalar yapacak. Daha sonra Venlo kentine bağlı Tegelen kasabasına geçecek olan Karadeniz ekibi, 18 Temmuz'a kadar burada taktiksel antrenmanlar gerçekleştirecek. Trabzon'dan bu sabah THY'ye ait tarifeli uçak ile İstanbul'a 13 futbolcudan oluşan kadrosuyla giden Trabzonspor, İstanbul'da diğer oyuncuların da katılmasıyla birlikte toplam 26 futbolcuyla Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket edecek ve oradan da karayoluyla Arnheim'e geçecek. Sakatlığı bulunan Tayfun'un ise durumuna göre kampa katılıp katılmayacağının beli olacağı belirtildi. -5 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK- Trabzonspor, yeni sezon öncesi Hollanda kampında 5 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, 3 Temmuz Pazar günü Almanya'nın KFC Uerdingen, 7 Temmuz Perşembe günü Romanya'nın FC Otelul Galati, 9 Temmuz Cumartesi günü Belçika'nın KAA Gent, 13 Temmuz Çarşamba günü Belçika'nın RC Genk, 17 Temmuz Pazar günü ise Yunanistan'ın Paok Selanik takımıyla karşı karşıya gelecek.