-Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı TRABZON (A.A) - 01.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki antrenmanın basın mensuplarına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenmanın bu bölümünde birbirleriyle eşleşmede dışarda kalan oyunculara ''kolbastı' ve horon oynatıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Vittek ve Sezer Badur katılmazken, statü gereği Şampiyonlar Ligi grup maçlarında oynayamayan Volkan Şen ise antrenör Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte saha kenarında yürüyüş yaptı. Bordo-mavililerin, antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdikleri öğrenildi.