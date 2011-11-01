T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı TRABZON (A.A)

01 Kasım 2011 22:51

-Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı TRABZON (A.A) - 01.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki antrenmanın basın mensuplarına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenmanın bu bölümünde birbirleriyle eşleşmede dışarda kalan oyunculara ''kolbastı' ve horon oynatıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Vittek ve Sezer Badur katılmazken, statü gereği Şampiyonlar Ligi grup maçlarında oynayamayan Volkan Şen ise antrenör Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte saha kenarında yürüyüş yaptı. Bordo-mavililerin, antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdikleri öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24