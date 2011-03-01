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Spor

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR TRABZON (A.A)

01 Mart 2011 21:11

-TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR TRABZON (A.A) - 01.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı ve bir gazete tarafından düzenlenen ödül törenine katılmak için İstanbul'a giden teknik direktör Şenol Güneş'in katılmadığı antrenmanı, yardımcı antrenör Ünal Karaman yönetti. Antrenmana, Güneş ile aynı törene katılmak için İstanbul'a giden Selçuk İnan ile sakatlığı süren Engin Baytar katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Umut Bulut ise kondisyon salonunda çalıştı. Bordo-mavili oyuncular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.  Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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