-TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ TRABZON (A.A) - 27.04.2011 - Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlığı devam eden Onur'un dışında tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı süren kaleci Tolga Zengin ise idmanın son bölümüne maskeyle katıldı. Oyuncular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar ile çok sayıda yönetici de takımın idmanını izledi.