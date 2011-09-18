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Spor

Trabzonspor hazırlıklara başladı TRABZON (A.A)

18 Eylül 2011 18:47

-Trabzonspor hazırlıklara başladı TRABZON (A.A) - 18.09.2011 - Trabzonspor, gelecek hafta Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyen oyuncular koşu, diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Dünkü maçta sakatlanan Vittek ve Barış'ın katılmadığı idmanda, Tayfun Cora ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Kulüp başkanı Sadri Şener de yönetim kurulu üyelerinden bazılarıyla antrenman sahasına gelerek çalışmayı izledi. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan Vittek'in sezonu kapattığı belirtildi. Bu arada, antrenman öncesi futbolculardan Aykut Akgün için doğum günü kutlaması yapıldı. 24'üncü yaşına giren oyuncuyu teknik heyet ve takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Aykut'a pastasından ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş ikram etti.

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