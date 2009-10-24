Trabzonspor haftayı galibiyetle kapattı

Ligde 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, sahasında 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Trabzonspor, evinde Kayserispor'u 2-1 yendi.



Trabzonspor'da hemen hemen her hafta kadroda değişiklik yapan teknik direktör Hugo Broos, bu hafta da uzun süredir oynamayan Yattara'ya ilk onbirde şans tanırken, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Selçuk İnan'ı yedek soyundurdu.



Broos, haftalardır Egemen ile tandem oynattığı Remzi Giray'ın yerine de yine uzun süredir yedek bekleyen tecrübeli oyuncu Song'a ilk onbirde şans tanıdı. İlk onbirde geçtiğimiz hafta Galatasaray maçına yedek başlayan Gökhan Ünal tek hücumcu olarak yer alırken, Umut Bulut yedek soyundu. Ayrıca Engin Baytar da maça ilk onbirde başlayan oyunculardandı.



Kayserispor'da ise teknik direktör Tolunay Kafkas, Toledo, Cangale, Abdullah Durak ve Eren Güngör gibi ilk onbirde şans bulan oyuncularının yokluğunda defans hattının sağında kaptan Ali Turan, onun boşalttığı bölgede stoperde Aydın'ın yanında genç Serdar Kesimal ve sol kanatta da Hakan Aslantaş'a şans verdi.



Kafkas, ayrıca Gökhan Emreciksin'i orta sahanın sağında, orta sahanın sağında alıştığımız Mehmet Eren'i de orta sahanın solunda oynattı.



İlk dakikalarda Trabzonspor oyun hakimiyetini eline almaya çalışsa da Kayserispor genç kadrosuyla buna başlarda izin vermedi.



Yattara'nın uzun süredir oynamaması kendini belli ederken, Gökhan Ünal'ın hücum hattında yalnız kaldığı görüldü.



Konuk ekip de aynı ev sahibi takım gibi tek forvet olarak ileride Makukula'yı bırakmıştı.



Maçın önemli anları



Ve 19. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Hakan Aslantaş'ın sol kanattan yerden ortasında arka tarafta bulunan Makukula takımını 1-0 öne geçirirken, Trabzonspor tribünlerinde şok vardı.



26. dakikada uzun süredir oynamayan tecrübeli Song topu kaptırınca Mehmet Eren-Furkan Özçal işbirliğinde bu iki oyuncu farkı ikiye çıkarmayı başaramadı.



28. dakikada Trabzonspor teknik direktörü Hugo Broos, erken iki değişikliğe karar verdi ve o ana kadar sahada pek varlığı yokluğu belli olmayan iki isim Yattara ve Engin Baytar'ı kenara alarak, yerlerine Umut Bulut ve Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.



Bu iki oyuncunun değişikliğinin işe yaradığı görüldü ve Trabzonspor bu oyuncular girdikten sonra daha etkili olmaya başladı.



36. dakikada Tayfun Cora'nın sağdan ortasında Gökhan Ünal beraberliği getiren golü attı.



Ev sahibi takım baskısına devam etti ve artık ilk yarının bitmesinin beklendiği anlarda 45+3'te sonradan oyuna giren Selçuk İnan'nın kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut ve Ceyhun Gülselam'ın yükseldiği topa en son dokunan Ceyhun Gülselam oldu ve top ağlarla buluştu: 2-1



Zaten golden sonra Cüneyt Çakır hemen devreyi sona erdi.



İkinci yarıya yine ev sahibi takım hızlı başlarken, Kayserispor daha çok kontraataklarla gol aramaya çalıştı.



52. dakikada Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas, genç Furkan Özçal ve ilk yarının formsuz ismi Gökhan Emreciksin'i kenara alarak, yerlerine iki yabancı oyuncusu Olembe ve Troisi'yi sahaya sürdü.



Bu değişiklikler konuk takıma pek bir etki yaptığı görülmezken, Trabzonspor'un üstünlüğü ikinci yarıda da devam etti.



Özellikle Gökhan Ünal ve Umut Bulut ile buldukları pozisyonlarda ev sahibi takım, bir türlü gol atma başarısı gösteremedi.



Kayserispor'da 70. dakikada kaptan Ali Turan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Konuk ekip son 10 dakika beraberlik golü için eksik olmasına rağmen Trabzonspor kalesine gitmesine rağmen bunlarda başarılı olamayınca maç 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 15'e yükseltirken, Kayserispor da 18 puanda kalmış oldu.





TRABZONSPOR: 2 - KAYSERİSPOR: 1



Stat: Hüseyin Avni Aker



Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Muhittin Gürses xxx, Nihat Mızrak xxx



Trabzonspor: Sylva xx, Tayfun Cora xxx (Dk. 78 Serkan Balcı xx), Song xx, Egemen xxx, Cale xxx, Yattara x (Dk. 28 Umut Bulut xx), Ceyhun Gülselam xxx, Colman xxx, Gabriç xx, Engin Baytar x (Dk. 28 Selçuk İnan xxx), Gökhan Ünal xxx



Kayserispor: Souleymanaou xx, Ali Turan x, Aydın xx, Serdar Kesimal xx, Hakan Aslantaş xxx, Gökhan Emreciksin x (Dk. 52 Troisi x), Merter Yüce xx (Dk. 75 Umut Koçin x), Saidou x, Mehmet Eren xx, Furkan Özçal xx (Dk. 52 Olembe x), Makukula xxx



Goller: Dk 19. Makukula (Kayserispor), Dk. 36 Gökhan Ünal, Dk. 45+3 Ceyhun Gülselam (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Colman, Dk. 36 Gökhan Ünal, Dk. 41 Gabriç, Dk. 82 Egemen (Trabzonspor)



Kırmızı kart: Dk. 70 Ali Turan (Kayserispor)