Trabzonspor haftayı 3 puanla kapadı

-TRABZONSPOR: 3 - ANTALYASPOR: 1
Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Koray Gençerler xxx, Muhittin Gürses xxx, Kemal Yılmaz xxx
Trabzonspor: Sylva xxx, Tayfun x (Dk. 46 Ceyhun xx), Giray xx, Egemen xx, Ferhat xx, Selçuk xxx (Dk. 80 Engin ?), Colman xxx, Serkan xxx, Gabriç xxx, Umut xxx, Gökhan xxx (Dk. 89 Alanzinho ?)
Antalyaspor: Polat x, Yalçın x (Dk. 38 Batak x), Şenol x, Orhan xx, Necati xx, Ali Zitouni xx, Kerim x, Jedinak x, Veysel x (Dk. 70 Djiehoua x), Ertuğrul xx, Korhan x (Dk. 66 Sedat x)
Goller: Dk. 45 1 Umut, Dk. 52 Colman, Dk. 73 Jedinak (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 79 Orhan (Antalyaspor)
Sarı Kart: Dk. 70 Ertuğrul (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90 Djiehoua (Antalyaspor)
TRABZON (A.A) - 18.09.2009 - Turkcell Süper Lig'deki Trabzonspor-Antalyaspor maçı, 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
52. dakikada Gabriç ile paslaşarak ceza alanına giren Colman'ın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.
62. dakikada Egemen'in geriye çıkardığı topu Sylva eliyle kontrol edince hakem Koray Gençerler geri pas kararı verdi. Ceza alanı içinden kullanılan çift vuruşta Veysel'in dokunduğu meşin yuvarlağa Necati sert vurdu. Kaleci Sylva'ya çarpan top kornere çıktı.
67. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanan Colman'ın ortasına iyi yükselen Giray'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
73. dakikada Gabriç'in arapasıyla soldan ceza alanına giren Gökhan'ın yerden vuruşunda, kaleye yönelen top Antalyasporlu Jedinak'a da çarparak filelerle buluştu: 3-0.
79. dakikada Kerim'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna ceza alanında iyi yükselen Orhan, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşma, 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.