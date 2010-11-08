-TRABZONSPOR, GÜNEŞ İLE HAYAT BULDU TRABZON (A.A) - 08.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderlige yükselen Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle hayat buldu. Geçen sezon teknik direktör Hugo Broos yönetiminde ligin 13. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek ligde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 19 puan toplayarak kötü bir sürece giren Karadeniz ekibi, Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla adeta yeniden doğdu. Kasımpaşa yenilgisi sonrası ligde 9. sıraya gerileyen teknik direktörü istifa eden, Egemen Korkmaz, Rigobert Song, Gökhan Ünal, Tony Sylva ve Engin Baytar olmak üzere 5 futbolcusu kadro dışı bırakılan ve olağanüstü genel kurul seslerinin yükseldiği Trabzonspor, başarılı bir noktaya geldi. Geçen sezon Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı, bu sezon başında da Bursaspor'u 3-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavililer, ligde de üç büyük rakibini yenerken 11. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmayı başardı. -İLK İCRAATI- Güney Kore'nin Seul Kulübü ile sözleşmesi sona erdikten sonra 4. kez Trabzonspor'a gelen teknik direktör Şenol Güneş camiayı birleştirirken saha içinde ve dışında birçok sorunu da çözdü. Teknik direktör Güneş ilk olarak yönetim kurulundan, Kasımpaşa yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan Egemen Korkmaz, Rigobert Song, Gökhan Ünal, Tony Sylva ve Engin Baytar'ın affedilmesini istedi. Yönetim kurulu da takımdan ayrı olarak çalışan futbolcuları affetti ve bu futbolcular yeniden takımla birlikte antrenmanlara başladı. -KAPTANLIK SORUNUNU ÇÖZDÜ- Güneş, kadro dışı bırakıldıktan sonra kaptanlıkları ellerinden alınan Rigobert Song ve Egemen Korkmaz'ın yanı sıra Selçuk İnan ve Umut Bulut'u da biraraya getirerek bu futbolculardan aralarında 4 kaptanın sıralamasının belirlenmesini istedi ve bu futbolcular da kendi aralarında bir sıralama yaparak bu sorunu çözdü. Uygulamaları ve futbolcularla yaptığı toplantılarla takımın moral değerlerini de yükselten Güneş, ilk kez takımı başında çıktığı ve 3-0 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından oyuncularını tribünlerin önüne getirerek, onları taraftarla barıştırdı. -KADRO DIŞI OYUNCULARIN ZAFERİ- Trabzonspor'da affedilen oyunculardan Egemen Korkmaz, Rigobert Song ve Engin Baytar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilk 11'de forma giyerek kupanın kazanılmasında büyük rol oynadılar. Engin Baytar, Fenerbahçe karşısında 1 gol atarken maçın da en değerli oyuncusu seçildi. Savunmada Egemen ve Song da iyi bir performans ortaya koydu. Kaptanlıkları daha önce alınan Selçuk İnan ve Umut Bulut da hem geçen hem bu sezon takıma önemli katkılar yaptı. -BAZI FUTBOLCULAR YENİDEN DOĞDU- Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle daha organize bir görüntü veren bordo-mavili takımda, önceki dönemde forma şansı bulamayan bazı oyuncular da adeta yeniden doğdu. Tony Sylva'nın ardından yedek bekleyen kaleci Onur Recep Kıvrak, başarılı bir performans ortaya koyarken kalesinde güven verdi. Onur, bu performansıyla da milli takıma yükseldi. Broos döneminde forma şansı bulamayan Engin Baytar, Alanzinho gibi oyuncular da 11'de yer bulmaya başlarken, bordo-mavili forma altında ilk gollerini Şenol Güneş döneminde kaydettiler. Güneş, Broos döneminde forma şansı bulan oyuncuların yanı sıra kadroya dahi giremeyen oyuncuların performanslarını yükseltmeyi başardı. Başarılı teknik adam, ayrıca bu sezonda Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Mustafa Yumlu'ya görev vererek bu oyuncuyu da (A) takıma kazandırdı. -MALİ GENEL KURUL SAKİN GEÇTİ- Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin olumlu etkileriyle birlikte sert geçmesi beklenen bordo-mavili kulübün mali genel kurulu da beklenenden daha rahat bir ortamda geçti. Yönetim kurulunun olağanüstü genel kurula gitmesi gerektiği söylentilerinin dile getirilmediği genel kurulda, 94,5 milyon borç açıklanmasına rağmen bazı üyeler yaptıkları konuşmalarla da Şenol Güneş'e destek verdiler. -ESKİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKTI- Güneş, Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden ve bordo-mavili takıma ligde 4 şampiyonluk kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı'nın da kulüpte futbol danışmanlığı görevine getirilmesini sağladı. Böylece bordo-mavili kulüpte, Özkan Sümer, Sadi Tekelioğlu gibi isimlerin yanı sıra Ahmet Suat Özyazıcı da önemli bir göreve getirilmiş oldu. -680 GÜNLÜK HASRETE SON VERDİ- Uzun zamandır üç büyükler karşısında başarılı sonuçlar alamayan Trabzonspor, söz konusu rakipleri karşısında da teknik direktör Güneş ile iyi sonuçlar elde etti. Bordo-mavililer, üç büyük rakipleri içerisinde Galatasaray'ı ligde 1-0 yenerken 680 gün sonra bir büyük maç kazanmış oldu. Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirildiği son dönemde üç büyük rakipleriyle bugüne dek yaptığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2'sinde beraberlikle ayrılarak yenilgi yüzü görmedi. -TÜRKİYE KUPASI BAŞARISI- Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası alarak kapamayı başardı. Bordo-mavililer, GAP Arena Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi. 8. kez kupanın sahibi olan Trabzonspor, 5 sezon sonra Türkiye Kupası hasretini teknik direktör Şenol Güneş ile sonlandırmış oldu. -SEZONA KUPA İLE BAŞLANGIÇ- Sezon öncesi takıma Glowacki, Jaja, Barış, Mustafa Yumlu ve kaleci Bora olmak üzere fazla transfer takviyesi yapmayan Trabzonspor, bu sezon da Bursaspor'u 3-0 gibi bir sonuçla yenerek Süper Kupa'yı müzesine getirdi. İstanbul'da rakibini mağlup eden bordo-mavililer, böylece Güneş ile Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da müzesine getirmiş oldu. -BURSASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Glowacki ve Colman ile izinli olan Engin Baytar katılmadı. Teknik direktör Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir süre toplantı yaptı. Toplantının ardından Güneş, tercüman aracılığıyla bir süre de Brezilyalı oyuncu Alanzinho ile görüştü. Galatasaray maçında 90 dakika forma giyen oyuncular hafif bir koşu ile idmanı tamamlarken, diğer oyuncular yarı sahada maç yaptılar. Bu arada Bedri Rahmi Eyüboğlu İlköğretim Okulu öğrencileri, bordo-mavili takımın antrenmanını izleyerek, teknik direktör Güneş'e çiçek verdiler. Öte yandan, Trabzonspor'un Bursaspor maçı seyahat programı belli oldu. Bordo-mavililer, 12 Kasım Cuma günü özel uçak ile Bursa'ya gidecek ve ertesi gün karşılaşmayı oynadıktan sonra Trabzon'a dönecek. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.