Trabzonspor gün sayıyor; 4 galibiyet şampiyonluk demek!

Trabzonspor, Göztepe engelini 4 golle geçerken; şampiyonluk yolunda bir adım daha attı. Puanını 70 yapan Bordo Mavililer, şampiyonluğa iyice yaklaştı. Trabzonspor kalan 9 haftada 12 puan toplaması halinde şampiyonluğ3unu ilan edecek.

Trabzonspor'da bu sezon kaleci Uğurcan Çakır'ın yanısıra kanat oyuncusu Anathony Nwakaeme de fark yaratıyor. Göztepe ağlarını bir kez havalandırann Nijeryalı, (11 gol & 10 asist), bu katkısıyla Trabzonspor'a şu ana kadar 23 puan kazandırdı.

Süper Lig'de üst üste 21 haftayı lider bitirmeyi garantileyen Trabzonspor kulüp tarihinde daha uzun bir seriyi en son 1980/81 sezonunda yakaladı (22 hafta).