T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11

23 Ağustos 2017 16:47

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Tedavisi devam eden Castillo, Medjani ve Burak ile U17 Milli Takım kampında bulunan Arda antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın 11.00’de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA TRABZONSPOR CumartesiGöztepeMehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeErsun YanalTedavisiCastillo MedjaniBurakU17 Milli TakımArdaBordoFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24