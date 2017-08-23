Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Tedavisi devam eden Castillo, Medjani ve Burak ile U17 Milli Takım kampında bulunan Arda antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın 11.00’de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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