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Spor

Trabzonspor golcüsünü buldu

Trabzonspor aradığı forveti Avrupa devlerinden Porto'da buldu

28 Ağustos 2012 17:31

 Tuğrul Uçak

Trabzonspor, uzun süredir aradığı forvet oyuncusu için Porto kulübünün forvet oyuncusu Marc Janko ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi.

Yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Marc Janko'nun kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü FC Porto ile görüşmelere başlanmıştır'' denildi.

 

Marc Janko kimdir?

 

1983 Avusturya doğumlu futbolcu, profesyonel futbol kariyerine Admira Wacker'de başladı. Daha sonra Redbull Salzburg takımına transfer olan Janko, 2008-2009 yılında 39 golle Avusturya Bundesliga gol kralı oldu. Salzburg'dan Twente'ye ve oradan Porto'ya transfer olan oyuncunun transfermarkt.com'un bilgilerine göre piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gözüküyor.

27 kere Avusturya milli takımında forma giyen Janko, 11 kez fileleri havalandırdı.

Kariyerinde 248 resmi maça çıkan Marc Janko toplam 148 gol atarken, 35 asiste imza attı.

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