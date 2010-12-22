-TRABZONSPOR ''GOLCÜ'' PEŞİNDE TRABZON (A.A) - 22.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 42 puanla lider kapatan Trabzonspor, ara transferde önceliği golcü oyuncuya verecek. Bordo-mavililer, Kolombiyalı oyuncu Teofilo'nun kentten izinsiz olarak ayrılıp Trabzon'a dönmemesinden sonra forvette tek kalan Umut'un yanında iyi bir oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Kulüp başkanı Sadri Şener, teknik direktör Şenol Güneş ile Trabzon'da transfer konusunda bir görüşme yaptığını belirterek, ''Hoca İstanbul'a geliyor. Yine görüşmelerimiz olacak. Transferde ilk önce forvete oyuncu alamız gerek diye düşünüyoruz. Ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirerek önemli bir fırsat yakaladık, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız'' dedi. Takıma uyum sağlayacak bir isim alacaklarını ifade eden Şener, ''Hoca isterse kampa da bu transferi yetiştirmeye çalışacağız. Liverpool'un sırp forvet oyuncusu Jovanovic ile ilgilendik. Ama Türkiye'ye gelmek istemediğini, İngiltere'de futbol hayatını sürdürmek istediğini söyledi. Kaliteli bir oyuncu. Alacağımız oyuncu da o kalitede olacak. O tipte oyuncu alırsak faydalı olur. İnşallah böyle bir transfer gerçekleştiririz'' diye konuştu. -ANTALYA'DA TOPLANACAK Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Trabzonspor'un, Antalya kampı 29 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Geçen hafta izin verilen yabancı oyunculardan sonra dün Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından da diğer oyuncular 1 haftalık izne çıktılar. Bordo-mavili takım, 29 Aralık'ta Antalya Belek'te toplanarak, devre arasının ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, 5 Ocak'ta Werder Bremen ve 7 Ocak'ta da Schalke 04 ile hazırlık maçları oynayacak. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerspor ile 11 Ocak'ta yapacağı maç için bir gün önce Konya'ya gidecek ve maçı oynadıktan sonra Trabzon'a dönecek.