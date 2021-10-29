Trabzonspor geriden geldi, Rizespor'u devirdi

Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor sahasında geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer yenilmezlik serisini sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftası Karadeniz derbisi ile başladı. Lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Sakatlıklarını yeni atlatan Nwakaeme ve Bakasetas mücadeleye yedek kulübesinde başlarken Abdullah Avcı'nın derbi 11'ini Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Djaniny oluşturdu.

Hamza Hamzaoğlu ise Gökhan Akkan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo 11'ini tercih etti.

Ev sahibi takımda Gervinho maçın 11. dakikasında kornere çıkan topu içeri çevirmeye çalışırken sakatlandı. Yıldız futbolcu maçı sedyeyle terk etti. Gervinho'nun yerine Cornelius, 13'te oyuna dahil oldu.

Rizespor'un atağında Pohjanpalo ceza sahası içinde şut çekti. Pohjanpalo'nın şutu Edgar Ie'nin eline çarptı ve hakem Halil Umut Meler, VAR'a gitti. Konuk ekibin kazandığı penaltıyı Djokovic 22'de gole çevirdi: 0-1.

Penaltıya sebebiyet veren Edgar Ie sarı kartla cezalandırılırken, haftaya oynanacak Beşiktaş maçında da cezalı duruma düştü.

Trabzonspor rakibine 43'te cevap verdi. Ev sahibinin kullandığı kornerde Hamsik önüne düşen topa sert şut çekti. Hamsik'in şutu Rizesporlu Bolasie'nin eline çarpınca bordo-mavililer penaltı kazandı. Djaniny, 43'te penaltıyı gole çevirdi ve skora denge getirdi: 1-1.

6 dakika eklenen ilk yarıda başka gol olmadı ve 1-1 bitti.

İkinci yarının başında Nwakaeme, Berat Özdemir'in yerine oyuna girdi. Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Bakasetas ise 65'te Siopis'in yerine girdi.

Hücumlarını artıran Trabzonspor, 73'te korner kazandı. Korneri kullanan Bakasetas'ın ortasında Vitor Hugo kafayla vurdu, kaleciden dönen topu Nwakaeme tamamladı ve takımını 73'te 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Bu sezon yenilgi yaşamayan Trabzonspor, 11. lig maçında 8. galibiyetini aldı ve puanını 27 yaptı.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa karşısında alan Çaykur Rizespor bu sezon 9. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.