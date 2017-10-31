T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor Genel Sekreteri Meriç: Bundan sonrası farklı olacak

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Genel Sekreteri Gençağa Meriç, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, en son alınan Galatasaray galibiyetinin de camiayı ateşlediğini söyledi

31 Ekim 2017 14:00

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Genel Sekreteri Gençağa Meriç, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, en son alınan Galatasaray galibiyetinin de camiayı ateşlediğini söyledi. Meriç “Bundan sonraki haftalar farklı olacak” dedi.
Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişata ‘dur’ diyen bordo mavililerde Genel Sekreter Gençağa Meriç, 3 puandan fazlasını kazandıklarını söyledi. Galatasaray galibiyetiyle camianın iyi bir hava yakaladığını kaydeden Meriç, “Bu maçta alınan galibiyet 3 puanın yanı sıra camiamızı da ateşledi. Şehirde güzel bir hava oluştu. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi bu önemli maçta yalnız bırakmadılar ve sonuna kadar destek oldular. Kaliteli ve iyi bir takıma sahibiz. Bazı aksilikler yaşadık ama bundan sonraki haftalar daha farklı olacaktır” dedi.
KAYSERİSPOR DA GEÇİLECEK
Ligin 11’inci haftasında Kayserispor ile oynayacakları maçın da önemli olduğuna dikkat çeken Meriç, “Kayserispor iyi bir takım ancak Trabzonspor bundan sonraki maçlarda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak. Bu maçı da kazanıp Galatasaray karşısında alınan 3 puanın daha da anlam kazanmasını istiyoruz. Rıza hocamız da takımı iyi hazırlıyor. Eksiklerin takıma katılmasıyla daha da güçleneceğiz. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz” diye konuştu.
UEFA FİNANSAL FAIR PLAY KRİTERLERİNDE SORUN YOK
UEFA tarafından mali denetimde olan Trabzonspor’un şuan için bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını da sözlerine ekleyen Meriç, “Finansal Fair Play kriterleri kapsamında tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şuan hiçbir sorun yok. Bir sorun yaşayacağımızı da düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
10 MAÇTADA KALESİNİ GOLE KAPAYAMADI
Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu maçta da kalesini gole kapayamadı. Bu sezon savunma hattında zaaflar yaşayan ve ilk 10 haftalık bölümde kalesinde gördüğü 23 golle ligde en çok gol yiyen takımı olan bordo mavililer, son 10 maçın tamamında da kalesinde gol gördü.
ÇALIMBAY DÖNEMİNDE TOPARLANMA
Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 lig ve1 kupa mücadelesinde kalesinde toplamda 2 gol gördü. Çorum Belediyespor ile oynanan kupa karşılaşmasını gol yemeden tamamlayan bordo mavililer, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında ise kalesinde 1’er gol gördü. Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal döneminde ise oynadığı 8 lig maçında sadece ligin ilk haftasındaki Atiker Konyaspor ile 4’üncü haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmalarında 1’er gol yiyerek tamamladı, diğer 6 maçlarda ise 2 ve üzeri gol yemişti. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPOR Genel Sekreteri Gençağa MeriçGalatasarayMeriç “BundanSüper LiginGenel Sekreter Gençağa MeriçMeriçTaraftarlarımızaBiziKaliteliBazıKAYSERİSPOR DA GEÇİLECEK LiginKayserispor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24