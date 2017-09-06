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Spor

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına saat 18

06 Eylül 2017 22:58

Trabzonspor, Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına saat 18.30\'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından topla birlikte çalışmalar yapıldı. Milli oyuncular Onazi, Durica, Kucka, Abdurrahim, Uğurcan ve Burak antrenmanda yer almadı. A Milli takım kampından dönen Okay ile Yusuf Yazıcı ise antrenmana katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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