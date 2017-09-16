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Spor

Trabzonspor, gelecek vaat eden Abdülkadir'le sözleşme yeniledi

UEFA, 2 sene önce Abdülkadir'i 'Türk Messi' olarak lanse etmişti

16 Eylül 2017 13:48

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, gelecek vaat eden Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. 18 yaşındaki futbolcu son olarak takımının Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Olcay Şahan'a çok şık bir asist yapmıştı.

Abdülkadir'in imza töreninde konuşan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, “Altyapıdaki gençlerimizin daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız” derken Abdülkadir, “Burada güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Bordo-mavili ekip, Gençlerbirliği karşısında ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Medical Park Stadyumu’nda yapılan imza törenine Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Abdülkadir Ömür ve ailesi katıldı.

Törende konuşan Ahmet Çubukçu, önce Yusuf Yazıcı’yı daha sonra Abdülkadir’i, Türk futboluna kazandırdıklarını belirtti. Altyapıya büyük bir önem verdiklerini vurgulayan Çubukçu, “Hem Yusuf hem de Abdülkadir altyapıdaki diğer oyuncularımıza ışık olacaklardır. Onlar da “Bir gün ben de Trabzonspor’da oynayacağım” düşüncesiyle kendilerini geliştirecek ve hedeflerini buna göre belirleyecektir. Gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız” dedi.

"Trabzonspor'a gönülden bağlıyım"

Trabzonspor’un bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren 18 yaşındaki futbolcu ise “Başkanımıza, Asbaşkanımıza, yönetimimize, hocamıza, teknik heyetimize ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben Trabzonspor’a gönülden bağlıyım. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gururluyum, mutluyum, gelecekten de umutluyum. Taraftarımız da bizim yanımızda olsun, takımlarına güvensin. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz” ifadesini kullandı.

Türk Messi!

Avrupa futbolunun kalbi olan UEFA, 2 sene önce Twitter hesabından Abdülkadir Ömür'ün Türkiye U17 formasıyla olan fotoğrafını paylaşarak "Türk Messi veya Hagi olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı. UEFA ayrıca Abdülkadir için "Wonderkid" (gelecek vaat eden potansiyelli futbolcu) tanımını layık görmüştü.

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