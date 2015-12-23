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Spor

Trabzonspor, Gaziantepspor karşısında geriden geldi: 2-1

Türkiye Kupası'nda bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantepspor 1 puanda kaldı

23 Aralık 2015 02:03

Trabzonspor, Türkiye Kupası F Grubu ikinci maçında Gaziantepspor karşısında geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Tempolu başlayan maçta Gaziantepspor 10. dakikada İsmail Haktan'ın aşırtmasıyle 1-0 öne geçti. Beraberlik şanslarını N'Doye ile harcayan bordo mavililer 49'da Yusuf'un soldan bindirip kestiği ortayı kendi ağlarına yollayan Süleyman'la eşitliği sağladı. Oyuna 70. dakikada giren ve 80'de ilk bulduğu pozisyonu gol yapan Muhammet Beşir 3 puanın mimarı oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantepspor 1 puanda kaldı.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: İlker Meral, Hakan Yemişken, Serdar Akçer

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Salih Dursun, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Yusuf Erdoğan, Okay Yokuşlu, Aytaç Kara (Dk. 36 Mehmet Ekici), Marin, Yusuf Yazıcı (Dk. 58 Özer Hurmacı), Erkan Zengin, N'Doye (Dk. 69 Muhammet Beşir)

Gaziantepspor: Bora Sevim, Müslüm Talşik (Dk. 68 Barış Yardımcı), Erdem Şen, Süleyman Özdamar, İlker Günaslan, Abuda, Oğuzhan Türk, Ferhat Ayaz (Dk. 79 Orkan Çınar), İsmail Haktan Odabaşı, Camara (Dk. 71 Larsson), Emre Nefiz

Goller: Dk. 10 İsmail Haktan Odabaşı (Gaziantepspor), Dk. 49 Süleyman Özdamar (Kendi kalesine), Dk. 80 Muhammet Beşir (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Aytaç Kara (Trabzonspor), Dk. 45 Camara, Dk. 90+4 Abuda (Gaziantepspor)

 

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