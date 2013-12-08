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Spor

Fırtına, deplasmanda sönüyor

Deplasman galibiyetine hasret bordo mavililer, 76 gün sonra Gaziantep'te hasrete son verme peşindeydi fakat fırtına, yeterince hızlı esmedi

08 Aralık 2013 21:17

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Trabzonspor, son maçlarını 3-1 kazanan Sergen yönetimindeki Gaziantepspor'a konuk oldu.
Gaziantepspor golü erken buldu. 5. dakikada, sol kanattan gelişen atakta Turgut'un ara pasında ceza alanında topla buluşan Bekir Ozan, Mustafa'dan çok şık sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı. Onur'dan dönen topa Cenk çok sert vurdu ve sol direğe çarpan top ağlarla buluştu.
Gaziantepspor, ikinci golü 31. dakikada buldu. Rakip yarı alanda sol kanatta topla buluşan Traore, iki rakibinin arasında harika sıyrılıp sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk'e pasını verdi ve Cenk, düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu.
Florent Malouda, 57. dakikada penaltıdan attığı golle Trabzonspor'un farkı 1'e indirmesini sağladı.
Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale sahasına yapılan ortada Traore'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. Gaziantepspor 64. dakikada farkı tekrar 2'ye yükseltti.
Trabzonspor'un cevabı gecikmedi. 67. dakikada Emre, karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2 yaptı.
 

Fırtına, deplasmanda diniyor

 
Trabzonspor'un bu sezon ligde ziverin uzağında kalmasının en önemli nedeni, deplasman maçlarında sergilediği kötü performans ve kötü sonuçlar oldu. Avrupa'da peş peşe 5 dış saha maçını kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Trabzonspor, ligde ise 7 karşılaşmada 4 puan toplayabildi. Mustafa Akçay'ın öğrencileri, deplasmandaki son galibiyetini 23 Eylül'de Kayserispor'u 1-0 yenerek elde edebilmişti. Tam anlamıyla bir deplasman fobisi yaşayan Bordo-Mavililer, bu akşam Gaziantepspor önünde kâbusa son vermeye kararlıydılar ancak yine olmadı.

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