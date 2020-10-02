Trabzonspor, Gaziantep'ten bir puanla döndü

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavili takım bu sonucun ardından ligdeki dördüncü maçında üçüncü puan kaybını yaşarken, Gaziantep FK ise oynadığı dördüncü maçta da galibiyetle tanışamadı.