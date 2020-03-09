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Spor

Trabzonspor Gaziantep FK maçının tekrarlanması için TFF'ye başvuru yaptı

Başvuruda karşılaşmanın sonuna eklenen 5 dakikanın oynanmadığı belirtildi

09 Mart 2020 16:35

Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.

Bordo-mavililerden, TFF’ye yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu süre oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği belirtildi.

Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Açıklanan gerekçelerle, söz konusu müsabakada kural hatası yapılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 7’nci maddesine uygun olarak süresi için itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; 07.03.2020 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi talep ederiz.” (DHA)

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