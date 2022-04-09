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Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında

İşte muhtemel 11'ler ve maç notları

09 Nisan 2022 16:34

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 40 puan topladı.

Ligde 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer ise rakibine yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Bu müsabaka, bordo-mavili ekibin sis nedeniyle Gaziantep'e zamanında ulaşamaması nedeniyle cuma gününden cumartesi gününe alınmıştı.

Gaziantep'te sakatlığı bulunan Hamza Mendyl ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Papy Djilobodji karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da ise Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

İlk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

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