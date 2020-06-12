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Spor

Trabzonspor galibiyetle döndü, zirveyi bırakmadı!

Bordo-mavililer, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti

12 Haziran 2020 23:04

 

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