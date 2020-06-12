Trabzonspor galibiyetle döndü, zirveyi bırakmadı!

Süper Lig'de 87 gün sonra futbol geri döndü. Göztepe deplasmanına konuk olan lider Trabzonspor rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı ve puanını 56'ya yükseltti. 41. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan bord-mavilileri galibiyete taşıyan goller Nwakaeme, Ekuban (penaltı) ve Abdülkadir Ömür'den geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.

Salgın arasına lider giren Trabzonspor, maça etkili başladı. İlk 5 dakikada 2 net pozisyon yakalayan bord-mavililere Beto dur dedi. Portekizli, başarılı kurtarışlar yaparken; 16. dakikada Nwakaeme'nin kafa vuruşunda çaresiz kaldı: 0-1.

Golden sonra Trabzonspor oyunu yavaşlattı. Ancak 34. dakikada Ekuban'la bir kez daha tehlikeli geldi. Beto, kalesinde yine devleşti. 41'de Guilherme, önce 2. sarı ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde tamamlarken; 51'de Sörloth, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ekuban'ın 1 dakika sonra kullandığı köşe vuruşunda kaleci ve meşin yuvarlak ayrı köşelere gitti.

55. dakikada Jerome ile Da Costa arasındaki mücadelede Göztepeli oyuncu Trabzonspor ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi.

57. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu ve Göztepe, farkı 1'e indirdi.

84. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür, defansın arkasına sarkıp kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Beto ile Abdülkadir Ömür'ün sakatlık geçirdiği pozisyonda Berkan topun kaleye gitmesine engel olmaya çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu, Göztepe: 1 - Trabzonspor: 3.

Uzatmalarda Uğurcan 2 tehlikeli pozisyonda kalesini gole kaparken; Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 56 yapan bord-mavililer, liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 37 puanda kaldı.