Trabzonspor galibiyeti unuttu

Ligde oynadığı son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, en son üç puanını 19 Aralık'ta oynanan Antalyaspor maçında almıştı.

Eurosport'un haberine göre, bordo-mavililer bu sezonki kötü performansını bir türlü istediği düzeye çıkaramıyor. Spor Toto Spor Lig'de oynadığı 19 maçta 24 puan toplayabilen Trabzonspor, son 5 haftada 1 galibiyet aldı.

Kupaya veda ettiği Akhisar Belediyespor'a karşı bu kez ligde 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı. Lider Fenerbahçe'nin 22 puan gerisinde 12. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 19 maçta dağıtılan 57 puanın 24'ünü toplarken 33'ünü kaybetti.

Deplasmanda 10 puan

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 lig maçında sadece 10 puan topladı. Bordo-mavililer, 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken 1,10 puan ortalaması tutturdu. Karadeniz ekibi, son 6 dış saha maçında galibiyete hasret kaldı. Trabzonspor, bu sezon deplasmanda Beşiktaş, Kayserispor ve Sivasspor'u yendi.

Mandıralı puanla tanışamadı

2 hafta önce göreve gelen teknik direktör Hami Mandıralı, takımın başında çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ligde Gaziantepsor ve Akhisar Belediyespor deplasmanlarından puansız dönen Karadeniz ekibi, kupada da Akhisar'a elendi.