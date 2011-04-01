-TRABZONSPOR GALİBİYETE ODAKLANDI TRABZON (A.A) - 01.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, şampiyonluk yarışında yoluna yara almadan devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin averajla lider olduğu ligde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Konyaspor engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligde son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, Konyaspor maçını kazanması halinde ligde art arda 4. maçından galibiyetle ayrılmış olacak. -GÜNEŞ, KULÜBEYE- Trabzonspor'da, ligin 24. haftasındaki Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa tarafından tribünlere gönderilen ve daha sonra PFDK'dan 2 maç ceza alan teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçıyla saha kenarındaki yerini alacak. En son ligin 23. haftasındaki Kayserispor maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda sahaya çıkan Güneş, 1 ay sonra Trabzon'da kulübede bulunabilecek. -105 GÜNLÜK ÖZLEM- Trabzonspor, Konyaspor'u yenmesi halinde ligde 105 gün sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir maç kazanmış olacak. Ligde sahasında en son galibiyetini ilk yarının son haftasında 17 Aralık'ta Kardemir Karabükspor karşısında elde eden bordo-mavililer, ikinci yarıda sahasında Ankaragücü ile 1-1, Medical Park Antalyaspor ile 0-0, Kayserispor ile 3-3 berabere kalmıştı. -OLASI 11- Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi sezonu kapayan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Tolga, Tayfun, Giray, Glowacki, Piotr Brozek, Serkan, Selçuk, Colman, Jaja, Burak ve Umut 11'i ile çıkması bekleniyor.