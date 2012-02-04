Trabzonspor galibiyet serisini noktaladı



T24 - Son 3 maçını kazanan Trabzonspor, Antalya deplasmanından eli boş ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Mardan tadı'nda Medical Park Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.





Ev sahibi, henüz 3. dakikada Mehmet Eren'in golüyle öne geçti. Karadeniz ekibi, 19. dakikada Mustafa Yumlu ile skora eşitlik getirdi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Tita, tartışmalara neden olan penaltı golüyle maçın sonucunu belirledi.



Bu sonuçla bordo-mavili takım, 42 puanda kaldı. Antalyaspor ise 32 puana yükseldi.





Kırılma anı



Maçın 76. dakikasında Emrah, Collman'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hüseyin Göçek, tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Tita'nın vuruşunda kaleci Tolga, gole izin vermedi. Ancak hakem, atışın tekarlanmasını istedi. Tita bu kez golü meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.





Antalyaspor: 2- Trabzonspor: 1

Stat: Mardan Antalyaspor

Hakemler: Hüseyin Göçek, Selçuk Kaya, Kemal Yılmaz

Antalyaspor: Ömer, Ali Tandoğan, Ali Turan, Deniz Barış, Minev, Kerem Şeras, Doğa (Dk. 57 Emrah Başsan), Uğur İnceman, Mehmet Eren, Tita (Dk. 88 Sinan Kaloğlu), Jaba (Dk. 62 Mehmet Yılmaz)

Trabzonspor: Tolga, Serkan, Giray, Mustafa Yumlu, Cech, Aykut, Colman (Dk. 78 Volkan Şen), Alanzinho (Dk. 46 Mierzejewski), Halil (Dk. 62 Paulo Henrique), Olcan, Burak

Goller: Dk. 3 Mehmet Eren, Dk. 76 Tita (Medical Park Antalyaspor), Dk. 19 Mustafa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Giray, Dk. 65 Cech, Dk. 76 Burak (Trabzonspor), Dk. 79 Minev (Medical Park Antalyaspor)





Başkanlar yan yana izledi

Medical Park Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu ile Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, karşılaşmayı yan yana izledi.



Tribünler dolmadı

Güneşli ve 16 derece sıcak bir havada oynanan karşılaşmaya Medical Park Antalyasporlu taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. Açık tribün ve kale arkalarında boşluklar gözlendi.

Trabzonsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü dolduramadı.





Burak Yılmaz'a alkış

Antalyaspor, sahaya “Organ bağışlamak yaşam bağışlamaktır” yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Antalyasporlu taraftarlar, Antalyalı olan Burak Yılmaz'ı da tribüne çağırarak alkışladı. Burak da Antalyasporlu tribünleri selamladı.





Ömer'e destek

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, geçen hafta oynanan karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlarla gerginlik yaşayan kaleci Ömer'e de sevgi gösterilerinde bulundu.





