-Trabzonspor galibiyet arıyor TRABZON (A.A) - 23.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, yarın sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan yitiren bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor karşısında 3 puan alarak, sezonun ilk galibiyetiyle tanışmak istiyor. Sezonun açılış haftasında Manisaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a sahasında 1-0 mağlup olan ve geçen hafta da Samsunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor maçıyla kötü gidişata son vermek amacında. Bordo-mavililerin, Kardemir Karabükspor ile yapacağı puan mücadelesinde sakatlıkları bulunan Piotr Brozek, Vittek, Tayfun Cora ve Barış Özbek forma giyemeyecek. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, Tolga, Celustka, Giray, Mustafa, Cech, Colman, Zokora, Adrian, Burak, Halil Altıntop ve Henrique muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.