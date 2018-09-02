Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

KARAMAN’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray karşısında ligde son oynanan MKE Ankaragücü 11\'inde iki değişiklik yaptı. Karaman, sakatlığı bulunan Toure’nin yerine stoperde Mustafa’ya, hücum hattında Abdülkadir Ömür\'ün yerine ise yeni transferlerden Nwakaeme’ye ilk 11\'de görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Toure, Kamil Ahmet ve Burak Yılmaz ise kadroda yer almadı.

EKUBAN, AMİRİ VE ZEKİ İLK KEZ

Trabzonspor\'da hafta içerisinde transferi gerçekleşen Ekuban, sezon öncesi hazırlık maçında sakatlanan ve iyileştikten sonra takıma dönen Amiri ile 1,5 sezon sonra tekrar takıma geri dönen Zeki Yavru, ilk kez Galatasaray maçıyla 21 kişilik kadroda yer aldı.

RODALLEGA TRABZONSPOR FORMASI İLE GALATASARAY\'A KARŞI İLK KEZ

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Galatasaray’a karşı ilk kez ilk 11’de forma şansı buldu. 2016-17 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan ve bu sezon teknik direktör Ünal Karaman’ın ilk üç maçta da 11’de görev verdiği forvet oyuncusu, bordo-mavililerde forma giydiği dönemde Galatasaray ile oynanan üç karşılaşmada sadece 9 dakika süre alırken, Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Galatasaray\'a karşı bu kez ilk 11\'de kendine yer buldu.

TERİM KAZANAN 11\'İNİ BOZMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligin 3\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 6-0\'lık galibiyet elde eden kadroyu bozmadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında forma giyemeyen Garry Rodrigues, bu maçın kadrosunda yer alırken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sol ayak altında ağrı hisseden Maicon ise maça 11\'de başladı.

NDİAYE, 222 GÜN SONRA

Galatasaray\'ın İngiltere\'nin Stoke City takımından kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye, 21 kişilik kadroda yer aldı. 222 gün sonra Galatasaray\'ın kadrosunda yer alan Senegalli orta saha oyuncusunu, teknik direktör Fatih Terim ilk 11\'de tercih etmedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor-Galatasaray müsabakası için şehrin çeşitli noktalarından 18.00\'den itibaren 20 dakika aralıklarla otobüs seferleri düzenledi. Taraftarları Şenol Güneş Kompleksi\'ne taşıyan otobüsün bordo-mavili bayraklarla süslendiği ve şoförlerinin de Trabzonspor forması giydikleri görüldü.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Trabzonspor’un Galatasaray ile sahasında oynadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Stadın tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdiler. Konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

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