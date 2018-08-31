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Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır

TRABZON,(DHA) Trabzonspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı

31 Ağustos 2018 22:37

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor\'da Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı. 
Spor Toto süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Galatasaray\'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17:00\'de başladı. Futbolcular, antrenmanda Galatasaray maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. 
Antrenmana tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, Zargo Toure ile Burak Yılmaz katılmadı.

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