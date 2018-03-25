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Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Trabzonspor U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü

25 Mart 2018 19:19

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Trabzonspor U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Trabzonspor, U21 takımını 5-2 mağlup etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde oynanan mücalaye Trabzonspor; Uğurcan, Joao Pereira, Sami Can Özkan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Olcay Şahan, Jose Sosa, Dame N\'Doye, Hugo Rodallega 11\'i ile başladı.
Karşılaşmada Trabzonspor\'un gollerini Olcay Şahan, Kucka, Hüseyin, Sosa ve Rodallega attı.  U21 takımının golleri ise Cafer Tosun ve Doğukan Öksüz\'den geldi.
Ayrıca mücadeleyi, başkan Muharrem Usta, asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yöneticiler de izledi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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