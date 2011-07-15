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Spor

TRABZONSPOR GABRIC'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ TRABZON (A.A)

15 Temmuz 2011 14:19

-TRABZONSPOR GABRIC'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ TRABZON (A.A) - 15.07.2011 - Trabzonspor, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve ligin bitmesinin ardından gittiği ülkesi Hırvatistan'da trafik kazası geçirerek yaralanan Drago Gabriç'in sözleşmesini feshettiğini bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Drago Gabric ile olan sözleşmesini feshedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Konuyla ilgili olarak yapılan bildirimde fesih gerekçesi, 'futbolcunun sağlık kuruluşlarından alınan raporları neticesinde sağlık durumunun kulübümüz bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdürmesine elverişli olmadığının anlaşılması nedeniyle mevcut sözleşmenin 7. maddesine dayanılarak fesih işlemi gerçekleştirilmiştir' şeklinde açıklandı. 

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